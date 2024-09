Cernobbio Fórum: míg Orbán a békét sürgeti, Zelenszkij még több fegyvert akar

Nyitókép: Orbán Viktor a Cernobbio Fórumon 2024. szeptember 6-án. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

Idén ötvenedik alkalommal rendezik meg szeptember 6. és 8. között az észak-olaszországi Comói-tó partján, Cernobbióban a világ egyik legrangosabb nemzetközi konferenciáját, ahol Orbán Viktor magyar miniszterelnök is beszédet mondott pénteken, ahogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is. A meghívottak között természetesen ott van az olasz kormányfő Giorgia Meloni, de részt vesz a fórumon az azeri elnök, Ilham Aliyev is.