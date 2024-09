Brandenburgban szocdem diadal, de AfD-siker is volt

Az AfD és a BSW erősödése

Hasonlóan a három héttel ezelőtti választásokhoz Szászországban, ezúttal Brandenburgban is jelentős nyereségeket könyvelhetett el az AfD. A másodikként befutó párt a közbeszédet sikeresen tudta dominálni főleg a migrációs politika hiányosságaira koncentrálva, illetve a keletnémetek körében általánosan megjelenő politikai elégedetlenséget is szavazati tőkére tudta váltani. Az utolsó években tapasztalható krízisek (migráció, Covid, háború és energiaárak) hatását különösképp a szegényebb német lakosok érezték meg, akiknek az aránya a keleti tartományokban hagyományosan magasabb. Most Brandenburgban is beérett az AfD munkája, s bár a kormányalakításba nem szólhat bele, a mandátumok több mint egyharmadának birtoklása alapján a párt blokkoló kisebbségi helyzetbe került,

így például kétharmados döntéseket nem lehet meghozni az AfD nélkül.

Ugyanez mondható el a Sahra Wagenknecht fémjelezte BSW-ről is, amely a semmiből ért el 12,9%-ot, ezzel teljesen marginalizálva Wagenknecht korábbi pártját, a Balpártot (3,0%). Hasonlóan az AfD-hez, a BSW kampánya is a jelenlegi viszonyokkal való elégedetlenségre épített, egyértelmű politikai üzeneteket megfogalmazva, főleg a migráció, a gender és a háború kérdéskörében, emlékeztetve a szavazókat arra, hogy igazi baloldali alternatíva is létezik. A BSW szavazóinak 40%-a a korábban nem szavazók köréből került ki, valamint sok volt SPD-s és volt balpárti szimpatizánst is be tudott vonzani Sahra Wagenknecht új politikai formációja.