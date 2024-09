Nyitókép: Arthur Nicholas Orchard / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

„Terrortámadásnak minősítették a német hatóságok a müncheni lövöldözést Az elkövető egy 18 éves osztrák állampolgár volt, a hatóságok szerint a férfi az 1972-es müncheni terrortámadás évfordulóján készült merényletre a konzulátus ellen. A lelőtt fegyveres férfit az Iszlám Állam terrorszervezethez köthették szálak, a támadás a Karolinenplatz környékén történt, München belvárosa közelében. Talán most már a német belügyminiszter is felismeri, mekkora veszélyt rejt magában az elmúlt évtized elhibázott migrációs politikája, a valóság tagadása, ami egyébként nem csupán az európai balliberálisokra, de a hazai ellenzékre is jellemző. Még 2014-ben került a figyelem középpontjába az a hír, mely szerint az Iszlám Állam »Europa« nevű tartományának lenne része Magyarország.

Már akkor is jelezték – más európai titkosszolgálatokkal együtt -, hogy a migráció és a terrorizmus között közvetlen kapcsolat van, de ezt az információt csak a magyar kormány vette komolyan. Elgondolkodtató, mennyi ember életét menthették volna meg, ha a haladó nyugati vezetők sem tagadták volna le a valóságot…

űÁlprobléma, műbalhé, hazugság – ilyen és ehhez hasonló kijelentésekkel tagadta, illetve próbálta jelentéktelennek beállítani a tömeges migrációt, annak veszélyeit, valamint a bevándorlók tagállamok közötti kötelező elosztásáról szóló brüsszeli terveket a dollárbaloldal az elmúlt években. Alig néhány hónapja pedig a német belügyminiszter közölte, hogy »nem kell annyira félni az iszlamizmustól, mert az, ellentétben a jobboldali szélsőségesekkel, nem akarja megdönteni a rendszert«. Megdöbbentő ez a fajta politikai gondolkodás és felelőtlenség, ami ismét emberéleteket sodort veszélybe. A migráció halálos áldozatai sem hatják meg a brüsszeli vezetést, migrációs paktumot fogadnak el és a bevándorló kvótákat erőltetik.

Aggasztó eredményeket közölt egy alsó-szászországi felmérés, mely szerint a 15 éves muszlim vallású diákok 68 százaléka fontosabbnak tartja a Korán szabályait, mint a német törvényeket. Felfoghatatlan, hogy a többszáz halálos áldozattal járó terrorcselekmények ellenére is képesek a migrációt támogatni, holott tudják, azzal a terrorfenyegetettség is erősödik. Joggal merül fel kérdésként: miért nem érdekli őket? ”

