„Miért gondolom, hogy az ember a legnagyobb probléma az ukrán haderő számára, és az fog elfogyni 1, max. 2 éven belül – előbb, mint az ötször akkora lakosságú Oroszországnak. Mert az ukrán hadsereg rohamosan „öregszik” – ha a katonai konfliktus kezdetén körülbelül 30+ év volt az ukrán fegyveres erők frontvonalában tartózkodó katonáinak átlagéletkora, most már elérte a közel 50 évet.

Figyelemre méltó, hogy a hadkötelezettség korhatárát csökkentő mozgósítási törvény ellenére továbbra is problémát jelent az ukrán fegyveres erők számára a humánerőforrás – a fronton nem nőtt a jelentősen a fiatalok száma. Mi a baj a 40-es, 50-es generációval? Az, hogy Ukrajnában még kevésbé egészséges, mint nálunk. Az 1990 után született 30-as generáció kicsi, a 20-as sem nagy. Ez tény, ld ukrán korfa.

A másik probléma a minőség. Minden hosszú háborúban csökkenni szokott a katonák minősége. Az ok egyszerű, a profik eleve a hadseregben voltak,a legmotiváltabb férfiak önkéntesként jelentkeztek a frontra az ellenségeskedés kezdetén. Akik nem haltak meg vagy sebesültek meg, azok mára 2.5 éve harcolnak, mentálisan és fizikailag is elfáradtak. Az oroszoknál is megvan persze ez, de egyszerűen többen vannak, és a 3-4-szeres veszteség legenda. A kétszeres se valószínű.

A gyalogságban szolgálni halálos dolog ezen a hadszíntéren (is). Hatalmas kitartást igényel. Az egyik magyar faluból elvitték az analfabéta juhászt, ukránul sem tud rendesen. Ő védtelenül majd a lövészárokba kerül, ahogy a társadalom kevésbé gazdag rétegei is. Milyen motivációval harcolnak majd, miközben Odesszában folyik a buli?

Szóval amit mondok, azért mondom, mert látszik, ez már a hordó aljának kapargatása. Jöhetnek még a legfiatalabbak, a rendőrök, tűzoltók, stb, tehát összeomlás nincs, mert van még tartalék. De 26-ra nem lesz. Ez egyszerű matek és demográfia.”