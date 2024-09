Ausztriában már az 1000 méter alatti területeken is masszívan havazik

Nyitókép forrása: Az unwetterfreaks X-oldala

A Síelők értesülése szerint, Ausztriában a következő napokban havazásra lehet majd számítani az 1000 méter alatti és határközeli területeken is. A tegnapi hóesés csupán előfutára lehetett annak, ami még hátravan, mivel a csapadékzóna délről észak, illetve kelet felé mozog. Míg csütörtökön Karintiában és Kelet-Tirolban esett hó, a következő napokban várhatóan az északi tartományok kerülnek sorra. Csütörtök este több alacsonyabban fekvő térségben is havazott, különösen Salzburg völgyeiben, ahol 1000 méter alatti területeken is megmaradt a hó.

A pénteki hóesés központjai a Dachstein vidéke, a Magas-Tauern északi részei, különösen a Stubachtaltól keletre, valamint a Salzkammergut térsége. Jelentős mennyiségű hó várható a stájer, alsó- és felső-ausztriai tartományok találkozásánál, valamint az Ybbs-völgyi és a Türnitzi-Alpok területén, bár az alacsonyabb területeken az eső is dominálhat.

A legfrissebb előrejelzések szerint szombat déltől vasárnap délig, azaz 24 órán belül extrém mennyiségű csapadék várható Tirol keleti részétől egészen a Bécsi-erdőig, akár 150-200 liter/m².

Az ország azon terelületein, ahol jelenleg is hó esik, ez akár 150-200 cm havat is jelenthet, ami normális esetben két-három hónapnyi csapadéknak felel meg. Alsó-Ausztriában ma délután a hóhatár 900-1300 méter körül alakulhat, szombat reggelre a Mostviertelben, például Hochkar, Ötscher és Annaberg térségében 700 méteren is havazhat. Napközben a hóhatár emelkedik, és a keleti régiókban szombat délutánra már 2000 méteren is esőre lehet számítani, így a Schneeberg csúcsán is olvadozhat a hó. Az előrejelzések vasárnapra és hétfőre is jelentős csapadékot jósolnak, különösen a keleti tartományokban.

