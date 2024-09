Itt a tél: már Horvátországban is elkezdett havazni (VIDEÓ)

Nyitókép forrása: a Petar Radovan YouTube-oldala

Az európai időjárási viszonyokat jelentősen felborította a Boris ciklon érkezése. Szlovénia és Olaszország után Horvátországban is kifehéredett a táj. Az osztrák vasúttársaság (ÖBB) figyelmeztetett, hogy az esőzések miatt több helyen is szünetelhet a vonatforgalom, mivel a szakemberek és a hatóságok az utóbbi időszak legnagyobb áradására készülnek – írta meg a Szabad Magyar Szó.

Budapesten és a magyarországi folyóknál akár a harmadfokú árvízvédelmi készültséget is elrendelhetnek.

A Boris nevű mediterrán ciklon hatása miatt szeptember 13-án a horvát Soboli községben is havazott. A Platak síközpont webkamerája rögzítette, hogy pénteken már el is kezdett esni a hó. Az Istramet horvát időjárás-előrejelzése szerint pénteken több hegyvidéki területen is kifehéredhet a táj. Horvátországban jelenleg narancssárga riasztás van érvényben, így az Adriai-tenger partján is számítani kell nagy mennyiségű esőre és árvizekre.

A jelenetről készült videót itt tekintheti meg:

