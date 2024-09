Ausztria választott – történelmi győzelme után is ellenzékben maradhat a Szabadságpárt

Előzmények – az osztrák politikai hullámvasút

Az elmúlt törvényhozási ciklus belpolitikai fordulatokban kirívóan gazdag időszak volt a hatalmi játszmák és háttéralkukkal tűzdelt, hagyományosan is hektikusnak számító osztrák közéletben. A 2017 óta stabilan kormányzó, Sebastian Kurz vezette, ÖVP-FPÖ koalíciónak a 2019 májusában kirobbanó ún. Ibiza-botrány vetett véget, amely nemcsak túlontúl nagy politikai tehernek bizonyult a kormánykoalíció további munkájának folytatásához, de egyúttal a FPÖ-n belüli hatalmi átrendeződés nyitányát is jelentette. A 2019-es előrehozott választások a FPÖ erős visszaesését és a Zöldek felemelkedését hozta, ami lehetővé tette, hogy az SPÖ-t továbbra is ellenzékben tartva, egy látszólag könnyebben kezelhető koalíciós partnert emeljen maga mellé az ÖVP. A COVID-19 világjárvány elhúzódó hatásaival párhuzamosan a kezdetben hatásos válságmenedzselésével a választók bizalmát élvező kormány támogatottsága fokozatosan visszaesett. A kötelező jellegű (de tömegtüntetések miatt ténylegesen sosem bevezetett) COVID-19-ellenes oltások elrendelése később pedig az ukrajnai háború társadalmi és gazdasági hatásai fokozták ezen negatív trendet.

Mindamellett az ÖVP helyzetét tovább nehezítette az elmúlt években a párt körül kirobbant számos korrupciós ügy is.

A COVID-19 járvány első szakaszában bőven 40% fölött mért jobb-közép párt mutatói tovább romlottak Sebastian Kurz kancellár, személye körül kirobban botrány hatására, 2021 októberében bejelentetett lemondása és osztrák belpolitikából való, idő előtti távozását követően. Karl Nehammer kancellári kinevezését követően a párt támogatottsága a korábbinál jóval alacsonyabb szinten, 21-25%-körül stabilizálódott. Az ÖVP-vel közös, viszályokkal teli kormányzás ugyancsak nem kedvezett a Zöldek általános megítélésének. Bár az önmagát néhány évvel ezelőtt még Ausztria feltörekvő politikai erejeként prezentáló, számos külpolitikai elemző által – a németországi Zöldekkel közösen – az európai zöld politizálás új élharcosának tartott párt a 2019-2024-es ciklust még minden korábbinál nagyobb, 26 fős frakcióval kezdhette meg, az ÖVP-vel együtt a Zöldek támogatottsági is a mélybe szállt. Werner Kogler kancellárhelyettes egykoron 20%-os támogatási szintet is megközelítő pártjának a népszerűsége a választásokat megelőző időszakban már a 10%-ot sem érte el. A nehézkes közös kormányzás lenyomataként a kormánypártok 2022 ősze és 2023 tavasza között a legutóbbi négy – a tiroli, alsó-ausztriai, karintiai és salzburgi – tartományi választás során is kisebb-nagyobb visszaeséseket voltak kénytelenek elkönyvelni.

Ezzel párhuzamosan az Ibiza-botrány óta eltel öt évben az FPÖ fokozatosan újjáépítette magát az ellenzéki szerepkörben.

Norbert Hofer 2021 júniusában való lemondását követően Herbert Kickl korábbi belügyminiszter és FPÖ-frakcióvezető vette át a párt vezetését. Irányítása alatt az FPÖ a regnáló kormánykoalíció elsőszámú és kérlelhetetlen kritikusává lépett elő. Az Ibiza-botrány után mélyponton lévő párt Kickl alatt fokozatosan szerezte vissza támogatóit, 2022 őszétől kezdve magabiztosan vezetve az országos felméréseket.