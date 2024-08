Zelenszkij nem hozza a várt eredményeket – megindult a zúgolódás, leválthatják az ukrán elnököt, már az utód is megvan

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

Az orosz külföldi hírszerzés, az SzVR legújabb jelentése szerint nem máshonnan, mint Washingtonból próbálják meg elmozdítani Volodimir Zelenszkijt. Azt közölték, hogy a Fehér Háznak elege van az ukrán elnökből, akinek a helyére Arszen Avakov volt belügyminisztert szemelték ki. Az oroszok szerint a csere oka, hogy Avakov

jó kapcsolatot ápol nacionalista csoportokkal, illetve európai vezetőkkel is, Zelenszkij pedig nem hozza az elvárt eredményeket a háborúban.

Avakov nem ismeretlen az ukrán politikában, ugyanis belügyminiszterként szolgált Zelenszkij alatt is, valamint dolgozott Petro Porosenkó ukrán elnökkel is egy kabinetben. Avakov harcmezőn is járt, a 2014-es konfliktust követően ő volt az, aki vezette a katonai műveletet, amelyekben visszafoglalták az ukránok a harkivi kormányépületeket.

Az SzVR nem először jön elő hasonló híresztelésekkel, korábban azt mondták Valerij Zaluzsnij volt főparancsnok váltja majd Zelenszkijt, a hadvezér ehelyett nagykövet lett.