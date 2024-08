Zelenszkij nagy bejelentést tett: egy egész orosz várost sikerült elfoglalnia az ukrán erőknek

Nyitókép: MTI/AP/Efrem Lukackij

Volodimir Zelenszkij elnök augusztus 15-i beszédében megerősítette, hogy az ukrán erők elfoglalták a Kurszki területen található Szudzsa orosz város egészét – számolt be a The Kyiv Independent. Olekszandr Szirszkij főparancsnok arról számolt be, hogy az ukrán csapatok több mint 80 települést vettek ellenőrzésük alá a Kurszki területen a folyamatban lévő hadművelet során.

Zelenszkij szerint Ukrajna katonai közigazgatást hoz létre Szudzsa városában.

Korábban, augusztus 15-én Szirszkij közölte, hogy Ukrajna létrehozta az első katonai közigazgatást az oroszországi Kurszki terület ukrán ellenőrzés alatt álló részein, amelyet Eduard Moszkaljov tábornok, a közös erők korábbi parancsnoka fog vezetni. Szudzsa kevesebb mint 10 kilométerre fekszik az ukrán határtól, Kurszk városa pedig 85 kilométerre északkeletre fekszik Szudzsától.