Wall Street Journal: Zelenszkij hagyta jóvá az Északi Áramlat felrobbantását, az ukránok a CIA tiltakozása ellenére vitték véghez a szabotázst

A legénység csak búvárfelszereléssel, műholdas navigációval, egy hordozható szonárral és a tengerfenék nyílt forráskódú térképeivel felszerelkezve indult útnak. A német vizsgálatot ismerő személyek szerint a négy búvár párban dolgozott. A koromsötét, jeges vízben ügyködtek, és egy HMX nevű, erős robbanóanyagot kezeltek, amelyet időzítővel vezérelt detonátorokra kötöttek. A könnyű robbanóanyagból egy kis mennyiség is elegendő volt a nagynyomású csövek felszakításához.

Az ilyen mélységben eltöltött 20 perc körülbelül három óra dekompressziót igényel, és az illetőnek ezután legalább 24 órán át tartózkodnia kell a búvárkodástól, különben súlyos egészségügyi következményeknek teszi ki magát.

A rossz időjárás miatt a legénység kénytelen volt egy be nem tervezett megállót tartani a svédországi Sandhamn kikötőjében. Az egyik búvár véletlenül egy robbanószerkezetet dobott a tenger fenekére. A legénység röviden megvitatta, hogy a rossz időjárás miatt megszakítsák-e a műveletet, de a vihar hamarosan elült – mondta két, a műveletet ismerő személy.

Óriási veszteséget okoztak Németországnak az ukránok

A támadást követően – a négy vezetékből hármat kiiktattak – az energiaárak megugrottak. Németország és más országok is igyekeztek államosítani az orosz gázt kezelő, de a vezetékek megsemmisülése után összeomló energiavállalatokat. Németország még ma is csak a cseppfolyósított földgáz vagy LNG úszó termináljainak bérléséért naponta mintegy 1 millió dollárt fizet, és ez is csak részben pótolta az Északi Áramlat által becsatornázott orosz gázt.