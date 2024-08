Videón, ahogy turbános-fegyveres férfiakkal bulizik Imane Helif a szülővárosában

Imane Helif, a férfi kromószómákkal rendelkező, de a párizsi olimpián a női 67 kg-os súlycsoportban aranyérmet nyerő algériai bokszoló a múlt hét végén Algírból hazautazott szülővárosába, a fővárostól 340 kilométerre délnyugatra fekvő, mintegy 200 ezer lakosú Tiaret városába. Itt egy nyitott tetejű autóbuszon vonult végig, rendőri biztosítással, és több ezren köszöntötték, derül ki a Magyar Nemzet cikkéből.

Az ünneplés eléggé abszurdra sikerült: turbános-fejkendős és fegyveres férfiak önfeledten ugráltak egy női sportolót ünnepelve egy olyan országban, ahol a női jogok eléggé távol állnak az európai szinttől.

Tiaret est en feu 🔥🇩🇿



Imane Khelif et Djamel Sedjati ont défilé sur un bus à impériale pour célébrer leurs médailles à #Paris2024

pic.twitter.com/T9qZhlRZQy — Algeria @ #Paris2024 🇩🇿 📐 (@lucarne_dz) August 16, 2024

Az ok mindenesetre az lehet, hogy a 43 milliós észak-afrikai ország nem bővelkedik olimpia érmekben: Párizsban is mindösszesen kettő aranyat gyűjtöttek, – az egyik Helifé – és az 1960-as függetlenség óta is csak 7 darab első helynél járnak.

Ennek megfelelően Helif ki is élvezte a pillanatokat, és nem volt hajlandó válaszolni arra a kérdésre, hogy mik a fejlemények az általa „internetes zaklatás” miatt tett feljelentések ügyében.