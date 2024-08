Retteg a Politico: tarolhat a vasárnapi német tartományi választásokon az AfD

Nyitókép: Sebastian Kahnert / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

A Mandiner is beszámolt róla, hogy vasárnap választást tartanak a kelet-németországi Szászországban és Türingiában, majd szeptember 22-én Brandenburg tartományban is. E három kelet-németországi választás alapjaiban rendezi át a német politikát. Az eddigi fősodorbeli pártok, amelyek kisebbségben és kordában tudták tartani rendszerkritikus kihívóikat, most olyan helyzetbe kerülhetnek, hogy nem lesz többségük az új törvényhozásokban. Vagyis: csak a rendszerkihívókkal együtt tudnának alkalmi vagy stabil többséget alkotni a tartományok kormányzásához.

A két kihívó: jobbról az AfD és balról Sahra Wagenknecht mozgalma.

Nem véletlen, hogy már a baloldali Politico is egy ehhez hasonló forgatókönyv miatt aggódott a pénteken megjelent cikkében. A cikk elején már leszögezték, hogy a „szélsőjobb” és a „szélsőbal” felfutása várható a vasárnapi tartományi választásokon. A lap szerint, ha a jelenlegi előrejelzések beigazolódnak, a vasárnapi eredmény valóságos sokkhangulatot idézhet elő egész Németországban, viszont a választások arra is remek alkalmat nyújtanak, hogy szemléltessék, az ország keleti részén a választók milyen mértékben lázadnak fel a mainstream politikai pártok ellen.

A Politico arról is beszámolt, hogy az exit poll eredmények vasárnap este 18 órakor várhatók.

A végső eredmények pedig várhatóan az éjszaka folyamán derülnek ki. Az eddigi előrejelzések szerint Sahra Wagenknecht mindkét tartományban a harmadik helyen futhat be. Türingiában minden esély megvan arra, hogy az AfD nyerje meg a választást, Szászországban pedig az AfD vagy a CDU lehet a befutó.

