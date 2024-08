Olyanok, mint a piranhák: elképesztő káoszt okoznak a kezelhetetlen riksások New Yorkban

Nyitókép: Leonardo Munoz / AFP

New York utcáin egyre nagyobb gondot okoznak az öntörvényű riksások, akik a város lakóit és turistáit terrorizálják – számol be a New York Post.

A Manhattanben tevékenykedő riksások uralják az utakat, zaklatják a járókelőket, és még az utasaikat sem kímélik — több esetben szexuális zaklatásról is beszámoltak.

A fentebb idézett cikk szerint, az elmúlt években a riksások viselkedése egyre inkább törvénytelen irányt vett: hangos zenét bömböltetnek, csillagászati árakat szabnak ki, és még riválisaikkal is rendszeresen összetűzésbe keverednek.

Az esetek súlyosságát jól mutatja, hogy idén június 30-ig a New York-i rendőrség 1.493 riksa-ügyben szabott ki büntetést, ami 51,5%-os növekedést jelent az előző évhez képest.

Ralph Mendez, a Sheraton Hotel portása a Times Square közelében úgy nyilatkozott, hogy a riksások „olyanok, mint a piranhák, akik mindenáron pénzt akarnak keresni — áldozataik pedig a turisták, vendégek és gyerekek. Kedvesek, amíg akarnak valamit. De ha visszautasítod őket, teljesen kifordulnak magukból.”