Nincs új a nap alatt: a migránsok miatt ismét a határzár a téma Németországban

Az adatok szerint 2023-ban a Németországba irányuló illegális határátlépések száma elérte a hét éve nem látott szintet, ami arra késztette a kormányt, hogy ideiglenes határellenőrzéseket vezessen be Ausztria, Lengyelország, Csehország és Svájc határain. A CDU azonban most állandó ellenőrzéseket követel, amit a párt vezetője, Friedrich Merz azzal indokol, hogy ezek az intézkedések nem igényelnek pénzt, de gyorsan javíthatják a közvélemény hangulatát – számolt be a The European Conservative.

A CDU javaslata jelentős fordulatot jelezhet a német politikában, mivel korábban a párt volt a schengeni övezet egyik legnagyobb támogatója.

A javaslat különösen annak fényében jelez újdonságot, hogy a párt korábban szorgalmazta a Magyarország és mások által is hevesen ellenzett új migrációs uniós paktum elfogadását.

A német kormány koalíciós partnerei között is megosztottságot szült az ötlet, hiszen míg Scholz-féle szocialista SPD elutasította, a liberális FDP meglepő módon támogatta a javaslatot.

A határellenőrzések visszaállítása már rövid idő alatt is eredményesnek bizonyult, hiszen a nyári hónapokban több ezer illegális határátlépést akadályoztak meg, és számos embercsempészt tartóztattak le.

A CDU most azzal érvel, hogy a schengeni övezet szellemiségét félreértelmezik, és hogy a belső határellenőrzések újbóli bevezetése elkerülhetetlen, ha az EU nem biztosít hatékony védelmet a külső határokon.