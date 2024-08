Németországban minden negyedik gyerek olvasási problémákkal küzd

Németországban is egyre nagyobb problémát jelent a gyermekek tanulmányi eredményének a romlása – számolt be a Die Welt német napilap. Az átlag német általános iskolából minden negyedik gyermek úgy kerül át középiskolába, hogy nem tud rendesen olvasni.

A Welt Andrea Pohlmann-Jochheim tanárt kérdezte a válság okairól és következményeiről.

„A hatások súlyosak. Évente 50 ezer fiatal hagyja ott az iskolát végzettség nélkül.

Társadalmunk ezt nem engedheti meg magának. Ennek van egy pénzügyi vonatkozása is – függetlenül attól, hogy mit jelent ez maguknak a fiataloknak. Nem tudnak a fiatalok így jó szakképzésben részesülni, és megfelelő életpályát választani. Ez gyakran elkeseredetté és reménytelenné teszi őket” – mondta a tanárnő a lapnak.

Az okok

A válság okaival kapcsolatban Pohlmann-Jochheim elmondta: túl van terhelve a német iskolarendszer.

A tanároknak a tömeges bevándorlás miatt azzal kell szembenézniük, hogy egy-egy osztályon belül nem minden diák tud ugyanúgy németül.

„A mostani negyedikesek többsége Németországban született – beleértve a migráns hátterű gyerekeket is. Tizenegy százalékuk bevándorló. Ezeknek a gyerekeknek a fele hat év alatti volt, amikor bevándorolt, így a német nyelvet már az óvodában megtanulhatták. Az egyik ok, amiért ez nem történik meg, az a rendkívüli létszámhiány, ami azt jelenti, hogy a támogatás gyakran elmarad. A gyerekek ezért nagy lemaradással lépnek be az iskolába” – magyarázta a szakember.

A tanárok egyszerűen nincsenek elegen ahhoz, hogy az egyéni problémákat meg tudják oldani.

Megoldások

Andrea Pohlmann-Jochheim létrehozott egy mentorprogramot, amely megpróbálja ezt a tendenciát megfordítani. 15 ezer önkéntes olvasási mentor dolgozik gyerekekkel, és olvas velük.

„A tavalyi évben 124 klubunkban összesen 19 ezer gyermeket tudtunk támogatni a célzott olvasástanítás révén. A felmérések azt mutatják, hogy a gyerekek kimutathatóan profitálnak ebből. Az olvasási készség és a szövegértés javul – és ezzel együtt a szövegekkel való foglalkozásra való hajlandóság is – mondta a tanárnő.