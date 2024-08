Nem várt helyről hallotta vissza Tusk Orbán nézeteit, meg is lepődtünk a lengyel miniszterelnök reakcióján

„India erős meggyőződése, hogy egyetlen probléma sem oldható meg csatatéren”

– mondta Donald Tusk lengyel miniszterelnök társaságában, hozzátéve, hogy országa támogatja „a párbeszédet és a diplomáciát a béke és a stabilitás mielőbbi helyreállításáért”.

S még ilyeneket: „ez nem a háború korszaka”, minden konfliktust diplomáciával kell megoldani.

Tusk örömmel nyugtázta, hogy a miniszterelnök „megerősítette személyes elkötelezettségének készségét a háború békés, igazságos és gyors befejezése mellett” – mondta Tusk, aki szerint India ebben pozitív szerepet játszik.

A lengyel-indiai kapcsolatok egyébként is érdekes fordulatot vettek, lévén a lengyel hadiiparnak lehet keresnivalója Indiában, amely eddig az oroszokra támaszkodott e téren, s Tusk ennek is hangot adott. Sőt, még az is belefért a lengyel kormányfőnek, hogy megjegyezze, a világ dicséri Indiát demokratikus kormányzatáért. Emlékezetes: Modi erősen hajlik az autokratikus irányba, a választás tisztaságát és a kormányzás jogállami jellegét is szokás megkérdőjelezni – amíg az oroszokkal van jóban. utána láthatóan minden rendben.