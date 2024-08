Megalkotni Kamala Harrist – Így csinálnának a demokraták a semmiből egy női Obamát

Egyes elemzők szerint a Harris-kampány hibát követett el az alelnökjelölt kiválasztásával. Sokan azt várták a liberális politikustól, hogy egy középvonalas jelöltet fog választani, azonban nem ezt történt – ugyanis Tim Walzot nevezte meg alenökjelöltjeként, aki Minnesota kormányzójaként progresszív vonalat követett. Walz energikus és jó szónok, akivel kapcsolatban szintén a személyiségre teszik a hangsúlyt, és úgy próbálják őt eladni, mint egy „apafigurát”.

Walz transzügyekben még Harrisnél is progresszívabb nézeteket vall.

A Washington Post úgy jellemezte őt, mint „a transzneműek jogainak és a nemi identitást megerősítő ellátásnak (nemváltoztató műtét) egyik legjelentősebb bajnokát”. Aláírt egy olyan rendeletet, amely Minnesotát „transz menedékké” tette az olyan szülők számára, akik támogatták kiskorú gyerekeik átalakító kezeléseit (hormonok, műtétek stb.)

Walz azonban úgy van beállítva, mint akivel a közép-nyugati konzervatív szavazókhoz akar szólni a párt, mivel fehér férfi, aki korábban a Nemzeti Gárdában is szolgált és edzősködött is. Tehát a progresszív kormányzása helyett az ő esetében is a személyiségre koncentrálnak.

Joe Biden eltávolítása a versenyből hatalmas megkönnyebbülést okozott a demokratáknak, és mindent megtesznek, hogy minél kevesebb szó essen ennek a félreállításnak a körülményeiről, vagy a tényről, hogy Biden továbbra is az Egyesült Államok elnöke, az amerikai hadsereg főparancsnoka maradt, miközben arra alkalmatlannak találták, hogy kampányoljon.

A Harris-kampány a Biden eltávolítása miatti megkönnyebbült és lelkes hangulaton lovagol.

Harris első nagy tesztje a szeptemberi elnökjelölti vita lehet Donald Trumppal, addig azonban a közvélemény-kutatásokból kiindulva növekedhet az alelnök népszerűsége. A felmérések alapján Harris és Trump fej-fej mellett áll, és a demokrata jelölt több billegő államban is egyre közelebb van a volt elnökhöz.