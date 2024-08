Aggódnak Kamala Harris vitakészsége miatt a demokraták

Nyitókép: Az AFP képmontázsa Kamala Harris és Donald Trump portréival / fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, Brendan Smialowski / AFP

Kamala Harris elégedett, megszilárdult a pozíciója, nyugodtan várhatja a demokrata konvenciót, ahol hivatalosan a párt elnökjelöltje lesz, és a felmérések is igen kedvezőek számára: több „csatatér" államban is megelőzte Donald Trumpot – írja az amerikai politikai lap, a The Hill.

A lap szerint Trump Harris momentumát azzal akarja varázstalanítani, hogy nagy érdeklődésre számot tartó médiaeseményeken jelenik meg, hogy arra késztesse Harrist, hogy végre előrukkoljon konkrét politikai programjával, terveivel.

A demokratapárti alelnök azonban nem hagyja magát kizökkenteni kampánystratégiájából,

stábja pontosan tudja, hogy Harris színre lépésével sikerült a pártot újra fellelkesíteniük a Biden körüli kiábrándultság után, de ezt az átmeneti lelkesedést novemberben voksokká kell átalakítaniuk.

A verseny nagyon szoros, és a demokrata kampánystáb azt is tudja, hogy az elmúlt négy év kormányzásának vannak gyenge pontjai, az egyik különösen fájó: az infláció, az életszínvonal csökkenése, a gazdaság gyengélkedése. Ezért azt várják, hogy Trump ezzel fogja ütni őt a választásig hátralévő 80 napban, Harrisnek pedig alkalmakat kell találnia, hogy megossza a választókkal a saját vízióját – erre pedig nem sok ideje, két hónapja marad csak.

Az egyik ilyen kiemelt publicitást biztosító alkalom az ABC televízióban szeptemberben esedékes élő vitájuk lesz. Demokratapárti kommunikációs tanácsadók a The Hill-nek elmondták: Harris jó kommunikál, de

Trump minden hájjal megkent debattőr, és ellene nem biztos, hogy elegendőek lesznek az eddig bevált módszerek,

vagyis a párt berkeiben izgalommal vegyes feszültséggel várják az adást, kicsit bizonytalanok Kamala Harris vitaképessége felől.

Trump várhatóan három nagy kérdésben fogja ütni a tamtamot: a Biden-kormányzat gazdaság-, bevándorlás- és háborús politikáját fogja bírálni, ezért Harrisnek ezekben kell felvérteznie magát. De eddig nem diszponálta magát ezekben, és a közvélemény-kutatások igazolják, hogy jól tette, alacsony intenzitású, de hibátlan kampányt vitt eddig – írta a washingtoni lap.

