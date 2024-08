Kutatás: a vallásoktatás mellett tanuló gyerekek jobban teljesítenek az iskolában

Nyitókép: Képernyőkép

A vallás visszatér az amerikai állami iskolákba, és ezt főként a republikánusok kezdeményezik. Áprilisban Ron DeSantis, Florida kormányzója aláírt egy törvényt, amely lehetővé teszi a lelkészek jelenlétét az állami iskolákban, Texas és Louisiana pedig hasonló intézkedéseket fogadott el. Júniusban Louisiana törvényt hozott, amely előírja, hogy a Tízparancsolatot minden tanteremben ki kell helyezni, nem sokkal később pedig Oklahoma állam szuperintendánsa elrendelte a Biblia tanítását az iskolákban – adta hírül az Economist.

Az Egyesült Államok kiemelkedően vallásos a többi gazdag országokhoz képest. Egy 2018-as felmérés szerint az amerikaiak 53%-a tartja fontosnak a vallást az életében, szemben Kanadával, Spanyolországgal és Nagy-Britanniával, ahol ez az arány jóval alacsonyabb.

Azonban a vallásosság nem egyenletesen oszlik meg – a republikánusok és a déli államok sokkal vallásosabbak, mint a demokraták és az északi államok.

Ebből következik, hogy a vallás bevezetésére irányuló törekvések főként a déli, republikánus vezetésű államokból érkeznek, annak ellenére, hogy sokan ellenzik ezeket az intézkedéseket, akik támogatják az egyház és az állam szétválasztását. Bár a Legfelsőbb Bíróság általában fenntartotta ezt az elválasztást, néhány közelmúltbeli döntés kivételt tett.

Az ebben a vitában gyakran figyelmen kívül hagyott tényező az, hogy a vallás hogyan hat a tanulmányi teljesítményre.

Kutatások azt mutatják, hogy a vallásos diákok általában jobban teljesítenek az iskolában: jobb jegyeket szereznek, magasabb a jelenlétük, és több évet töltenek a felsőoktatásban.

Ilana Horwitz, a Tulane Egyetem professzora és a God, Grades, and Graduation című könyv szerzője szerint a vallásos diákokat motiválhatja az a hit, hogy Isten figyeli őket, ami befolyásolja viselkedésüket. A rendszeres templomba járás emellett felelősségtudatot is erősít, mivel a vallási közösségek gyakran támogatást és iránymutatást nyújtanak a gyerekek számára. A kritikusok, például azok, akik ezeket a törvényeket bíróságon támadják, azt állítják, hogy a vallásos diákok sikerét inkább az erős családi háttér magyarázza, nem pedig maga a vallás. Azonban egy Stanfordi és Észak-Karolinai Egyetem által végzett tanulmány szerint még ugyanazon családon belül is a vallásosabb testvér teljesít jobban az iskolában.