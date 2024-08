Kongatja a vészharangot a Financial Times: Ukrajna hamarosan komoly gondban lesz

A legrosszabb még hátra van

Simson szerint azonban a nyári meleg hónapok még elrejtik a legrosszabb következményeket. Ha nincs áram, az alapvető szolgáltatásokhoz sem lehet hozzáférni: a szivattyúk és a csatornahálózatok nem működnek, a fűtés pedig leáll.

A fagyos téli hidegben Ukrajna számos területet egyszerűen élhetetlenné válhatnak.

Ahol most még üzemel az energetikai rendszer a menekültek megjelenéséve ott is összeomolhat az extra kereslet súlya alatt. A gazdasági tevékenység visszaesésével a költségvetési bevételek is csökkennek, amely növeli Ukrajna költségvetési hiányát is – magyarázta az energetikai biztos.

Simson leírta, hogy az Európai Unió már így is rengeteget tett, hogy támogassa Ukrajna harcát ezen a területen is.

Az EU az energiaközösséggel partnerségben 500 millió eurót (196 milliárd forint) mozgósított az energiaágazat támogatására.

Az EU polgári védelmi mechanizmusa természetbeni támogatást nyújtott, többek között több mint 8000 generátort és több mint 3300 transzformátort. Ukrajna egyes részein pedig európai szolgáltatók biztosítják az áramellátást” – tette hozzá.

A biztos szerint azonban ez még mind nem elég. Simson szerint többek között uniós segítséggel decentralizálni kell Ukrajna energetikai rendszerét, hogy kevésbé legyen kiszolgáltatva a támadásoknak. Továbbá folyamatosan növelni kell az EU-ból Ukrajnába szállított villamosenergia mennyiségét, és bővíteni kell a határmenti energetikai kapcsolatokat.