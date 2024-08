Ki nem találja, mire szórna el dollárszázmilliókat Ukrajna

Nyitókép: Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

Ukrajna energiaügyi miniszterének nagy terve van: jó pár százmillió dollárért venne orosz VVER-1000 atomreaktorokat Bulgáriától, hogy stabilizálja az ország támadás alatt álló energetikai rendszerét – írja a POLITICO. Herman Haluscsenko ugyanakkor váratlan problémába ütközött:

az ötlet még Volodimir Zelenszkij elnök pártjának, a Nép Szolgájának sem tetszik.

A két bolgár reaktor megvásárlását és a hmelnickiji erőműbe való beépítését a kormánypárt képviselői azért nem támogatják, mert szerintük vannak az oroszok által bombázott áramhálózat stabilizálásának gyorsabb módjai is, például az átállás a megújuló energiára. Emellett kételyeik vannak azzal kapcsolatban is, milyen gyorsan lehetne a Bulgária által tíz éve beszerzett reaktorokat üzembe állítani. De – ukrán képviselők lévén – azzal is számolnak, hogy

a költségek felfúvódnak és megnyitják a kaput a korrupció előtt.

A Nép Szolgája képviselőinek ellenkezése miatt a kormány egyelőre nem tudta elfogadni a reaktorok megvásárlásához szükséges törvényjavaslatot, ehhez ugyanis nem volt kellő támogatása a Verhovna Radában. A brüsszeli lapnak nyilatkozó Andrij Zsupanin parlamenti képviselő szerint „rendkívül ritkán” szenved ilyen vereségeket Zelenszkij elnök.

„Energetikai rendszerünk a nyomásnak leginkább az atomenergia miatt tud ellenállni” – érvel a terv mellett Haluscsenko, aki szerint emiatt „több termelésre van szükség már az újjáépítéskor is, és főként a háború után. Tudjuk, hogy minden nukleáris projekt évekig tart, így olyan gyorsan kell ezt elkezdenünk, ahogy csak lehet, főleg ebben a helyzetben, amikor az épület megépült, kész”. A miniszter ígéri: együttműködnek a parlamenttel, hogy valahogy átmenjen rajtuk a törvényjavaslat.

Bulgáriában a reaktorok azért váltak feleslegessé, mert a kozloduji atomerőmű bővítését végül az amerikai Westinghouse hajtja végre.

Ukrajnának valamit lépnie kell, miután rendszeresen érik orosz rakéta- és dróntámadások energetikai hálózatát, ideértve a geotermikus erőműveket és transzformátorokat is. Az ország jelenleg komoly energiaimportra szorul az EU-ból. Haluscsenko szerint Ukrajna „az ország történetének valószínűleg legkeményebb tele előtt áll”.