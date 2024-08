Aggódnak a brüsszeli elemzők Trump újabb elnöksége miatt

Riekeles hozzátette, hogy Trump újraválasztása „óriási veszteségekkel járna a gazdasági hatékonyság szempontjából”. Az általa javasolt zöld átmenet sokkal drágábbá válna, az inflációs nyomások drámai mértékben felerősödhetnének, és a munkanélküliség nőne, ahogy az országok a protekcionizmus felé sodródnak. A Bruegel EU-politikai agytröszt vezető kutatója szerint Trump választása Ohio szenátora, J.D. Vance alelnökjelöltként azt jelzi, hogy

protekcionista álláspontja ugyanolyan erős, ha nem erősebb, mint az első elnöksége alatt.

Az elemzők arra is rámutattak, hogy Trump javasolt vámjai közvetlenül érintenék az európai gazdaságot. Az egyik hatás az lehet, hogy a kínai importokra kivetett 60 százalékos vám miatt sok, eredetileg az amerikai piacra szánt árut Európába irányítanának át, ami arra kényszerítené Európát, hogy maga is protekcionista intézkedéseket vezessen be. „A Trump második elnöksége alatt a világ sokkal gyorsabban szétválhat, mint azt előre látnánk” – mondta Riekeles.