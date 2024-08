A tartomány, amit az AfD fog megnyerni: így választ Türingia

De a szomszédos Türingiában, ahol szintúgy vasárnap lesz választás, még keményebb a helyzet a rendszerpártok szemszögéből. Itt nincs esélylatolgatás,

a választást az eddigi felmérések alapján egyértelműen az AfD fogja megnyerni.

Egy mondjuk húsz évvel ezelőtti német ember most felébredve igencsak meglepődne, milyen politikai felállás alakult ki Türingiában: 30 százalékon áll az Alternatíva Németországért, mögötte 21-23 százalékot mérnek a CDU-nak. Velük szinte egy súlycsoportban van Sahra Wagenknecht mozgalma, amit 17-20 százalékon mérnek. Wagenknecht korábbi pártja, a Türingiát most is irányító Linke (Baloldal) megroppant, 13-16 százalékra számíthatnak. És egészen durva a jelenlegi három német kormánypárt türingiai „népszerűségi” helyzete: a szocdemeket 6-7 százalékon, míg a Zöldeket és a liberálisokat 3-3 százalékon mérik, valószínűleg ők be se jutnak az erfurti parlamentbe.