A csendőrlaktanya hosszú árnya

Nyitókép: Wikipédia

A tervbe vett csíkszeredai csendőrlaktanya kapcsán két narratíva uralkodott el a magyar közbeszédben. Az egyik alarmíroz: a csíksomlyói kegyhelynek, magyarok milliói zarándokhelyének közvetlen szomszédságában épülhet a csendőrség épületmonstruma, s ehhez az RMDSZ helyi és országos szervezete asszisztál, benne a szeredai polgármesterrel, Korodi Attilával. A másik magyarázat pedig azzal int le, hogy nem lesz épületkomplexum, vagy nem ott lesz, nem úgy lesz, s minden problémafelvetés csak a helyi viszonyok nem ismeretéből adódó, rosszindulatú uszítás, sebek feltépése.

A laktanya ügye valóban nem új. A most beépíteni tervezett öthektáros terület hajdan a római katolikus plébániáé volt. Az egyház a rendszerváltozás után, 1991-ben visszaigényelte, ám 1996-ban a kormány határozatban állami köztulajdonná nyilvánította, és a belügyminisztérium ügykezelésébe adta. 2008 óta a csíkszeredai önkormányzat is próbálta megszerezni a területet, a megalapozott igénynek 2010-ben Korodi Attila parlamenti képviselőként is hangot adott. Időközben a csendőrlaktanya terve is megjelent, és számos bírósági és közigazgatási hercehurca után – amiben előbb a volt tulajdonos egyház, majd a városvezetés igyekezett érvényesíteni igazát – idén tavasszal minden formális akadályt félrelöktek a laktanya építése elől.