Választ Nagy-Britannia – árad majd a baloldal, vagy marad még konzervatív ellensúly?

A Munkáspárt ezért is fog az előzetes felmérések szerint nagyot nyerni csütörtökön.

Nem azért, mert a Labour programja olyan szexi lenne,

pláne nem a pártvezér Sir Keir Starmer nagyívű víziói miatt (olyanok ugyanis nincsenek neki). Nincs a brit nyilvánosságban, közhangulatban, korszellemben semmi olyan munkáspárti hullám, mint – írd és mondd – negyed évszázada, Blair feltűnése idején. Csak hát ők az egyedüli másik kormányképes erő. Így az elégedetlen centristák és a Brexit idején jobbra kikacsintó iparvárosi kékgalléros tömegek odataláltak a Munkáspárthoz, és jobb híján oda teszik az x-et csütörtkön.

Sokan így tesznek tehát most. De nem mindenki. Mert jött valaki, aki beleköpött a kétpártiság Nagy-Britanniában évszázados állottságú levesébe. Az illető: Nigel Farage, aki a Brexit kiharcolása után visszatért, hogy a Reform UK párt élén borítsa fel a brit politikát. Az eddigi kutatások szerint igen jól sikerül a legújabb közéleti kalandja: a Reform UK-t a választás előtti utolsó napokban, 16 százalékon, sőt legutóbb már 20 százalékon mérték, vagyis egy súlycsoportba került a mélyen járó konzervatívokkal. És egész pontosan az is történik, hogy az elégedetlen tory szavazók ha a Munkáspártra nem is mennek el voksolni, de a szórakoztató politikai fenegyerek Farage-re, aki jobbról előzi a konzervatívokat, már inkább leadják a szavazataikat, így büntetve régi, leamortizált pártjukat.

Nagy-Britanniában tehát a hagyományokkal ellentétben most egy háromszereplős politikai versengés alakult ki – amibe még a korábban örök harmadik, most viszont a negyedik helyre szorult, 10 százalék körül álló liberális demokraták is beleszólhatnak.

A csütörtöki parlamenti választás egy igazi politikai háromtest-probléma lesz,

kiszámíthatatlan fejleményekkel. Vajon a Munkáspárt annyira túlnyeri magát, hogy a parlamentben akár négyötödös többségük is kialakul? Farage Reform UK pártja talán csak annyit fog elérni, hogy még a versengőbb helyeken is lefelezi a konzervatívok támogatottságát, és ott is a munkáspártiak nyernek könnyedén? Vagy épp annyira mélyre kerülnek a toryk, hogy régóta először egy harmadik párt képviselői fognak egész nagy létszámban bekerülni a parlamentbe? Vagy lesznek olyan ipari, munkás körzetek, ahol épp a Munkáspárttól happol el szavazókat Farage pártja?