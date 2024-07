Mi lesz veletek, brit konzervatívok? – Lord Frost a Mandinernek

Nyitóképen: Rishi Sunak előző brit kormányfő a nyári választás bejelentésekor (fotó: HENRY NICHOLLS / AFP)

A Konzervatív Párt történelmi vereséget szenvedett a brit választásokon. Ön – sokakkal együtt – előre látta, hogy ez be fog következtetni, figyelmeztetett is erre a tavasszal készült interjúnkban. Végül nem hallgattak önre a párttársai? Hogy érzi most magát?

Mélységesen elkeserítő, hogy ennyi figyelmeztetést figyelmen kívül hagytak, de ez a hajó már elúszott. Szomorú vagyok, hogy sok jó konzervatív képviselőt nem választottak meg, és kiküldték őket egy olyan stratégiáért harcolni, amely képtelen lett volna sikeres lenni. Nekünk, a brit a jobboldalnak, nem csak a Konzervatív Pártnak, most elemeznünk kell a helyzetet, amivel szembesültünk, és ki kell dolgoznunk, hogyan lehet a következő alkalommal kilábalni ebből a katasztrofális vereségből.

Ön korábban azt javasolta, hogy a több konzervativizmus jelenti a kiutat. Meg fog ez valósulni? A Konzervatív Párt vezetése a helyes konzekvenciákat fogja levonni a vereségből?

Sok oka van annak, hogy miért veszítettünk ennyire, de a legfontosabb az, hogy hagytuk felbomlani azt a nagyon széles földrajzi és politikai koalíciót, amely a 2019-es választáson a Konzervatív Párt mögött létrejött. Ennek egyik fő oka az, hogy

a kormány nem kínált egyértelműen felismerhető konzervatív politikát.

Ehelyett rekordmértékű adóemelésekkel, a „nettó zéró” károsanyag-kibocsátásra való folyamatos törekvésekkel, és hasonló ügyekkel küzdöttek. A másik ok az, hogy egyszerűen nem váltottuk be ígéreteinket, különösen a legális és az illegális bevándorlás terén. Attól tartok, hogy a Konzervatív Pártban túl sokan az ellenkező következtetést vonják majd le – azaz, hogy tovább kell lépnünk balra, és középen kell versenyeznünk a szavazatokért. Félő, hogy ezzel egyszerűen tágabb tér keletkezik a tőlünk jobbra levő Reform UK Párt számára.

A brit választási rendszer sajátosságaiból kifolyólag a Reform UK Párt csak néhány mandátumot szerzett a választásokon, bár a leadott érvényes szavazatok 14 százalékával a harmadik helyen állnak. A Konzervatív Párt és a Reform UK Párt együtt több szavazatot kapott, mint a mandátumok tekintetében magabiztos győzelmet arató Munkáspárt. Mit jelent ez a brit jobboldal jövője szempontjából?