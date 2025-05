Mit sem ért a tiltakozás: mecsetté alakítják át a korábbi közkedvelt kocsmát

Komoly vitákat kiváltó döntést hozott a munkáspárti vezetésű Leicester városi tanács: engedélyezte, hogy a város egyik korábban közkedvelt pubját, a Hillsborough Roadon található The Glen nevű kocsmát mecsetté alakítsák. A vendéglátóhely 2023 áprilisában zárt be végleg, azóta állt üresen – számolt be róla a gbnews.com.

A terület hasznosítására az Eyres Monsell Community Foundation nyújtott be átalakítási kérelmet. Indoklásuk szerint az épületnek nem kellene tovább kihasználatlanul állnia –

helyette a környék egyre növekvő muszlim közössége számára nyújtana állandó imahelyet és közösségi teret.

A városrendezési bizottság elnöke, Yasmin Surti – aki egyben a Muszlim Szervezetek Szövetségének titkára is – jóváhagyta a javaslatot. Hangsúlyozta: „Hallom az aggályokat, különösen a zaj és a forgalombiztonság kapcsán, de úgy vélem, ezekre választ adtak a szakértők. Fontosnak tartom, hogy ez a kihasználatlan épület újra közösségi funkciót kapjon.”

A The Glen nevű kocsma, 2018-ban... Fotó: gbnews.com

Surti egyben arra kérte az alapítványt, hogy „nagyon szoros együttműködésben dolgozzanak a környék lakóival”, valóban figyelembe véve az észrevételeiket, és törekedjenek olyan megoldásra, ami mindenkinek elfogadható.

A döntést komoly társadalmi ellenállás övezte.

Egy online petíció – amely nem vallási alapon, hanem a városrész kulturális arculatának megőrzésére hivatkozva tiltakozott – több mint 2500 aláírást gyűjtött, miközben mintegy 870 helyi lakos hivatalos kifogást is benyújtott a tervezet ellen. A petíció szervezői közölték: „Nem vallási intolerancia vezérel bennünket, hanem az a szándék, hogy megőrizzük szeretett Hillsborough Roadunk kulturális identitását.”