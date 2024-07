Ki az a svájci újságíró, aki elkísérte Orbánt Kijevbe?

Fotó: Mandiner

Azt hallani, még Budapesten sétálva is odalép hozzá egy német járókelő, hogy leszólítva gratuláljon neki a munkásságához: Roger Köppel, a svájci közéleti reneszánszember a német nyelvű nyilvánosság egyik legbefolyásosabb személyisége lett mostanra, akire svájci hazájától a német és osztrák végekig sokan odafigyelnek. Köppel a napokban Orbán Viktor magyar miniszterelnök Ukrajnába látogató küldöttségében is részt vett, s nemsokára interjút közlünk vele.

De ki is igazából Roger Köppel?

Véleményvezér, laptulajdonos és saját lapjának riportere, a svájci elit egyik izgő-mozgó tagja és egyben tapasztalt politikus is.

Köppel 1965-ben született Zürichben egy építési vállalkozó fiaként, a családban keletporosz kivándorló ősök is akadtak. Fiatalon elárvult, de tanulmányait magas szinten végigvitte, filozófiát és gazdaságtörténetet hallgatott, diplomamunkáját Carl Schmittből írta. Már korán beszippantotta őt az újságírás világa, a nyolcvanas évektől a Neue Zürcher Zeitung szerzője lett, írt sportról, filmekről, kultúráról is. Később a Tages-Anzeiger kulturális szerkesztője lett, ahol hét évig emelkedett a ranglétrán, miközben a Harvardon is tanulmányokat folytatott.

Karrierjének fő állomása, ahol kétszer is kezébe vette az irányítást, a svájci Weltwoche: előbb a kétezres évek elején, majd 2006-tól irányította a lapot, ahol rendszerváltást csinálva

határozott jobboldali, konzervatív, ugyanakkor trendi lapot faragott a korábban nehézségekkel küszködő újságból.

Köppel 2004-től egy rövid ideig a befolyásos Die Welt főszerkesztője lett, de aztán visszatért svájci lapjához. A főszerkesztés mellett a saját kezébe került a Weltwoche tulajdonjoga is – így lassan két évtizede egyszemélyi irányítása alatt van a Svájcon túl az egész germán nyilvánossághoz is szóló, sokfelé olvasott konzervatív lap. A fáradhatatlan véleményvezér YouTube-csatornát működtet, járja a német nyelvű nyilvánosság különböző csatornáinak vitaműsorait, eközben a svájci felső tízezer partijain is ott van, miközben laptulajdonosként és főszerkesztőként is helyt kell állnia több évtizede.