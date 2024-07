Nyitókép: Kent Nishimura / Getty Images

„Orbán Viktor számára az év végéig tartó magyar EU-elnökséggel egy egészen kivételes »idő-ablak« nyílt meg. Ebben a félévben lesz ugyanis az amerikai elnökválasztás, amelyben egyre abszurdabb helyzet kezd kialakulni, és ez még inkább arra ösztönözhetné Európát, hogy ezt a birodalmi »történelem-szünetet« felismerje és kihasználja az eddig követett öngyilkos zsákutcából való kihátrálásra. Annál is inkább, mert ha valóban Donald Trump győz, akkor a háború, ha nem is egyetlen nap alatt, de Ukrajna felosztásával igen rövid időn belül véget ér.

Ám Orbán Viktor személyes tudásán, bátorságán és elszántságán túl van még egy olyan tényező, ami erre a szerepre alkalmassá teszi. És ez az, hogy a világhatalom harmadik szintjét képviselő »birodalom kiválasztó hatalom« a Tucker Carlson interjúval a magyar miniszterelnököt beemelte a globális beszédtérnek abba a szegmensébe, ahová csak igen keveseknek van bejárása. Ezzel feltehetőleg azt a teljesítményt ismeri el, amit részben a 14 éve működtetett lokális nagykoalíciójával (a kétharmados többségekkel megnyert választásokkal) és az ennél is fontosabb globális nagykoalíciójával megvalósít.

Orbán Viktornak azért lehet a Magyarországhoz hasonló befolyással rendelkező országokhoz képest szinte értelmezhetetlenül kiemelt szerepe, mert egy olyan rejtett globális nagykoalíció van megszerveződőben mögötte, amelynek ő vált a legalkalmasabb »szóvivőjévé«. Ám e szerep rendkívüli nehézségét, veszélyét, kockázatait az adja, hogy láthatólag tektonikus összeütközések zajlanak az amerikai birodalmi eliteken belül is, a felette álló »birodalom kiválasztó hatalom« szintjén is, és ennek nyomán értelemszerűen e két szint egyre zavarosabb és feszültebb kapcsolati rendszerében is.

Történelmileg e konfliktusok akár egy permanens „százéves« háborúhoz is vezethetnek, de egy olyan eddig ismeretlen globális egyezségrendszerhez is, ami viszont »százéves« békét hozhat a világnak. Orbán Viktor most kivételes esélyt kapott ennek befolyásolására.”

***