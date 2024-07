Nyitókép: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

„Érthető a félelem Brüsszelben: Miközben az EU és a NATO azon mesterkedik, hogy öt további évre finanszírozza a háborút, Orbán Viktor békemisszióra indult és megmutatta, hogy a háborúnak igenis van alternatívája. Elnökségi triónk másik két miniszterelnöke (a spanyol és a belga) ugyanúgy nem tett semmit a békéért, mint ahogy a brüsszeli bizottság vezetői sem, holott az európaiak, amerikaiak és immáron az ukránok többsége is belefáradt a háborúba és békére vágyik.

Ahogy múlik az idő úgy lesz a globalista mainstream számára egyre nehezebb a háború, mint politikai termék eladása a nyugati világ szavazópolgárainak. A Századvég Európa Projekt idei kutatása is azt mutatja, hogy az európaiak elutasítják a háború további eszkalálását, például nyugati katonák Ukrajnába küldését. A francia szavazók is elmondták a választóurnáknál erről a véleményüket és jól megbüntették Macron elnököt, aki ezt az ötletet még februárban felvetette. A többi háborúpárti európai kormányt, pártot és politikust is lepontozták, különösen az atlantista német zöldeket és a velük sodródó német szocdemeket. Az USA-ban pedig az a Donald Trump számít a novemberi elnökválasztás fő esélyesének, aki »24 órán belül« békét akar teremteni.

A világ Globális Délnek nevezett kétharmada eleve egy európai regionális konfliktusnak, maximum a Nyugat Oroszország és Kína ellenes proxi háborújának tekinti azt, ami Ukrajnában zajlik és aminek leginkább ők fizetik a háborús inflációval, a megdrágult élelmiszerárakkal és hullámvasútra került energiaköltségekkel a számláját. A háború az európaiak zsebéből is kiszívja a pénzt, a háborúpárti kormányok a saját népükön spórolnak, míg számolatlanul öntik a pénzt az Ukrajnának szánt fegyverekbe.

Persze van, aki jól jár a háborúval: A spekulánsok, bankok és befektetési alapok idejekorán bevásárolták magukat a fegyvergyártó cégekbe, vagy ahogyan Anthony Blinken amerikai külügyminiszter 2023 decemberében egy őszinte pillanatában kikotyogta: »Minden tíz, Ukrajnának szánt dollárból kilenc az államokban landol.«”

***