A párizsi zsinagógákban azon vitáznak, hogy Le Pen vagy a muszlimpárti szélsőbal-e a kisebb rossz?

„Aki a sportban felér a csúcsra, a civil életben sem adhatja alább!” A Nemzet Sportolója, Wladár Sándor a Mandinernek

Moszkva olimpiai bajnoka többek között elárulja, van egy aranyérme, amelyet még az 1980-ban nyert medálnál is értékesebbnek tart. Azt is bevallja: 17 évesen nem csak ismeretlen lányok, hanem a fagylaltos néni is rajongott érte. Szó esik a Los Angeles-i bojkottról, a libafos színű Trabantról és Milák Kristófról is. Nagyinterjú.