Visszahoznák a kötelező sorkatonaságot Európa háborúpárti vezetői

Norvégiában 2015-ben, valamint Svédországban 2017-ben már sor került erre a lépésre.

A Magyar Nemzet cikke szerint egyre nagyobb az esélye annak, hogy az orosz–ukrán háború eszkalálódni fog, Emmanuel Macron francia köztársasági elnök február végén elsők közt jelentette be, „mindent megtesznek annak érdekében, hogy Oroszország ne nyerje meg ezt a háborút”. Hozzátette, a nyugati csapatok Ukrajnába küldését is lehetségesnek tartja – egy ilyen lépés viszont egyértelműen súlyos katasztrófát, a harmadik világháború kirobbanását jelentené. A francia elnök pár napja óva intett attól is, hogy Európa felhagyjon Ukrajna katonai támogatásával.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök március végén pedig már azt hangoztatta, egy új korszak küszöbén vagyunk. „Ez a háború előtti időszak” – fogalmazott.

Ahogy Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója korábban a Magyar Nemzetnek elmondta: az amerikaiak átadták az európaiaknak az ukrajnai háború finanszírozását és támogatását. Mint rámutatott,

hamarosan elfogy az ukrán hadköteles korú utánpótlás, és ha a 650 ezer, külföldön lévő ukrán férfit haza is küldik, az is csak egy évre lenne elég, csakúgy, mint a nagyjából 350 ezres NATO-haderő.

Két év múlva, ha még akkor is tart háború, már nem lesz utánpótlás, így már most el kell kezdeni a sorkötelezettséget visszaállítani, hogy ha elfogynak az ukránok és elfogynak a hivatásos profi NATO-katonák, akkor is legyen európai utánpótlás az ukrán frontra – jegyezte meg Kiszelly Zoltán.