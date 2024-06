Valamiért nagyon optimista az ukrán főparancsnok

Szirszkij szavai szerint az orosz csapatok más irányokban is hajtanak végre támadásokat azzal a céllal, hogy „hosszabbra nyújtsák” a front aktív vonalát, és ezáltal más területeken kössék le az ukrán erőket. Kiemelte, hogy az orosz csapatok Harkiv város irányába is megpróbálnak előrenyomulni, de ott az elmúlt időszakban jelentős veszteségeket szenvedtek és nem értek el sikereket. Vovcsanszkban a főparancsnok szerint az ukrán erők fő feladata a támadók megfékezése, maximális veszteségek okozása és fokozatos előrehaladás. Hozzátette, hogy az ukrán csapatok Kupjanszk térségében is védekezésre próbálják kényszeríteni az oroszokat.

Az ukrán katonai hírszerzésnél az Ukrajinszka Pravda hírportálnak elmondták, hogy a főcsoportfőnökség kiberspecialistái számos oroszországi kormányzati szerv és magáncég számítógépeit bénították meg egy nagyszabású DDoS támadással. A szerda délelőtt végrehajtott támadással elérhetetlenné tették mások mellett az orosz védelmi tárca, valamint a pénzügyminisztérium, a belügyminisztérium, az igazságügyi, az ipari és energiaügyi minisztérium, továbbá az adóhivatal és a vámszolgálat honlapjait és szolgáltatásait.

Filip Pronyin, a közép-ukrajnai Poltava megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy orosz drónok csapást mértek egy ipari létesítményre a régióban, a támadásban egy ember megsebesült. Az ukrán légierő a Telegramon arról számolt be, hogy az éjjel Ukrajnát támadó 27 Sahid típusú orosz csapásmérő drónból 22-őt megsemmisítettek.