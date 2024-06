Szakértő: Kudarc a svájci békekonferencia, Szaúd-Arábiára figyel a világ

Az az elképzelés – jegyezte meg Somkuti –, ami nem veszi figyelembe a csatatér realitásait és a hosszabb távú kilátásait, az kudarcra van ítélve. A svájci békefolyamat azt mutatta meg, hogy Svájc sem tud teljesen semleges maradni.

A remény a hadtörténész szerint most abban van, hogy Szaúd-Arábián születik megegyezés, ahol ott lesznek az oroszokon túl az ukránok, az amerikaiak és a kínaiak is, tehát minden fontos szereplő, a nagyhatalmak és a háborúzó felek is.