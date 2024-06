Pénzt vagy migrációt?

Nyitóképen: Migránsok tábora a magyar határkerítés szerbiai oldalán 2016-ban. Fotó: AFP / Segesvári Csaba

Az európai parlamenti választás után alig néhány nappal súlyos ítéletet hirdetett az Európai Unió Bírósága Magyarországgal szemben. A luxembourgi székhelyű testület a menekült­politika ügyében hozott döntésével arra kötelezte hazánkat, hogy fizessen 200 millió eurónyi (80 milliárd forintnyi) átalányösszeget, és a késedelem minden egyes napjára további napi 1 millió eurós (400 millió forintos) kényszerítő bírságot. Mindezt amiatt, mert a bíróság szerint Magyar­ország nem teljesítette egyik korábbi ítéletét.

A történet kezdete, mint oly sok minden a mai európai politikában, a kilenc évvel ezelőtt kirobbanó migrációs válsághoz vezet vissza. Az Európai Unió déli határain fekvő országok lehetetlen dilemmába kerültek, amikor a határok jogos nemzeti védelmét és EU-s szerződések alapján is kötelező megvédését akarták megszervezni, hiszen az egy ponton a nemzetközi humanitárius jogba ütközhet. Hazánk keményvonalas politikát választott ahhoz, hogy a nemzeti szuverenitást megőrizve továbbra is ellenőrizni tudja, ki lép be az ország és ezzel az unió területére, s hogy az illegális migrációs hullámokat feltartóztassa. Ennek egyik eszköze lett a déli határkerítés biztonsági rendszere, a másik pedig a határon felhúzott tranzitzóna az elfogott illegális migránsok elhelyezésére. Nemzetközi emberi jogi aktivisták, szervezetek és végül maga az Európai Unió Bírósága is kritizálta a magyar tranzitzónákat, aztán négy éve, 2020 tavaszán bezárták őket. Ettől kezdve a Magyarországra igyekvő migránsok a külföldi (például a balkáni országokban lévő) nagykövetségeken nyújthatják be menedékkérelmüket – addig pedig értelemszerűen sem Magyarországon, sem a határsávunkban nem tartózkodhatnak.