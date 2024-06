Nyakunkon érezzük a hidegháború leheletét – orosz hadihajók érkeznek Kubába

Nyitókép illusztráció. Fotó: Press Service of the Black Sea F / Sputnik via AFP

Az orosz haditengerészet négy hajóból álló köteléke június 12-én hivatalos látogatásra érkezik Havanna kikötőjébe – közölte csütörtökön a kubai külügyminisztérium a TASZSZ orosz hírügynökség beszámolója szerint.

A havannai közlés értelmében a hatnapos látogatáson az Admiral Gorskov fregatt, a Kazany atomtengeralattjáró, a Pasin tartályhajó és a Nyikolaj Csiker mentőhajó vesz majd részt. A kubai diplomáciai tárca szerint az orosz hajók érkezése összhangban áll a kétoldalú baráti kapcsolatokkal, valamint a nemzetközi szabályok szigorú betartásával és

egyik hajó sem szállít atomfegyvert, a horgonyzásuk nem jelent veszélyt a térségre.

Az orosz tengerészek egyebek mellett udvariassági látogatást tesznek a kubai haditengerészet parancsnokánál és Havanna kormányzójánál.

(MTI)