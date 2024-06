Már megint aggódik a POLITICO: megjelent Európában a „ki az idegenekkel!” generáció

Elemzők felhívják még a figyelmet egy fontos lélektani helyzetre: a francia fiatalok önálló életkezdése, lakáshoz jutása nagyon nehéz, amikor azt tapasztalják, hogy az állam bevándorlóknak hamarabb utal ki lakásokat, mint a „bennszülött” franciáknak, az társadalmi feszültséget okoz.

Fontos szempont közbiztonság: sok bűncselekményt a befogadó társadalmakban integrálódni képtelen migránsok követnek el, a palesztinpárti tüntetéseken megmutatkozó szélsőséges indulatok is rátettek erre egy lapáttal, és

a befogadó társadalmak türelme nem végtelen.

Ki van a valóság pártján?

A Politico cikke megjegyzi: bár a radikális jobboldal szeret azzal érvelni, hogy a kormányzó elit elszakadt a valóságtól, a számok azt jelzik, hogy a romló tendenciákra építő jobboldali narratíva teszi ezt, ugyanis az adatok szerint az infláció és a foglalkoztatási trend visszaállt a háború előtti normális kerékvágásba, a járványveszélynek vége, a migrációt már szabályozzák.

A lap szerint Európa számára most éppen a jobbra tolódás jelent kihívást. Nagy kérdés, hogy azok a francia fiatalok, akik protest-szavazatukkal támogatták Le Pent az EP-választáson, tömegesen

elmennek-e újra voksolni a francia előrehozott választáson is, és 2027-ben hogyan szavaznak majd az elnökválasztáson.

A jelenlegi felmérések szerint az előrehozott választáson nem kerül miniszterelnöki pozícióba Bardella, de a 2027-es voksolás még nyitott kérdés.

Németországban a szintén nagyon gyengén szerepelt kormányfő, Olaf Scholz politikai sorsa is rezeg: előrehozott választás itt nem lesz, de könnyen meglehet, hogy a Bundestagban bizalmatlansági indítvánnyal eltávolítják, és ebben az esetben a kancellári posztra a CDU-s Friedrich Merznek lehet a legtöbb esélye.

A Politico elemzése azzal fejeződik be, hogy a szerzők megjegyzik: akárhogy is lesz, a fiatal „szélsőjobboldali” szavazók évekig, ha nem évtizedekig alakítják majd az európai politikát – Európa „ki az idegenekkel!”-nemzedéke megérkezett, és várhatóan itt is marad velünk – záródik a cikk.

