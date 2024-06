Figyelmeztették Orbán Viktort: Brüsszelben valamire készülnek ellene

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

A csehországi EP-választás legnagyobb esélyese, Andrej Babis azt fontolgatja, hogy pártjával, az Ano-val (Megújulás) frakciót vált, mert a Renew Europe, tehát az Unió liberális pártcsaládja megszavazta a migrációs paktumot és a klímapolitikai rendelkezéseket is – írja a The European Conservative. Ennek a frakciónak a tagja egyébként Donáth Anna és Cseh Katalin is.

Orbán Viktor szövetségese már akkor figyelmeztette a magyar miniszterelnököt, hogy Brüsszelben valamire készülnek ellene, amikor a Fidesz még az Európai Néppárt tagja volt.

Azóta a pártcsalád elnöke, Manfred Weber már tényleg mindent bevet, még a belső feszültség generálásától sem riad vissza annak érdekében, hogy az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) ne fogadják be a Fideszt az EP-választásokat követően.