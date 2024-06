Nagy dilemma előtt áll az elnökhalál után Irán – mérsékelt vezető érkezhet?

Inog-e az iráni rendszer?

Az iráni elnök halála okozta politikai feszültségek mélységéről és hatásairól kérdeztük N. Rózsa Erzsébet Irán-szakértőt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárát.

Turbulens időben történt a baleset. Milyen feszültséget okozott az elnök halála az iráni belpolitikában?

Megakadást jelent abból a szempontból, hogy az iráni rendszerben két egymást követő évben vannak a választások: most tavasszal volt a parlamenti választás, és 2025-ben lett volna az elnökválasztás. Az előre hozott elnökválasztással a kettő összetorlódik, ami azt jelenti, hogy szinte egyszerre fog hivatalba lépni az elnök és a parlament. Az elnök nevezi meg a minisztereit, akiket a parlamentnek el kell fogadnia.

Mi volt Ebrahim Raiszi elnök jelentősége?

Már a 2021-es megválasztása után sokan úgy tekintettek rá, mint egy potenciális jelöltre a legfőbb vallási vezető tisztségére. Alkalmas személy volt, de gyenge, súlytalan elnök lett, éppen az ő terminusa alatt zajlottak a legnagyobb tömegtüntetések az iszlám köztársaságban, és emiatt valószínűleg menet közben gyengült a képessége arra, hogy Hámenei utódja legyen. Hirtelen halálával azonban ez a kérdés okafogyottá vált. A múltjában pedig voltak sötét foltok: ügyészi tevékenysége alatt sok ellenzékit kivégeztek, és ezt sokan nem felejtették el neki.

Kényszerű utódlás következik. Milyen személyek lehetnek esélyesek az elnöki posztra?

Még nem lehet látni, kik lehetnek a jelöltek. Hámenei ajatollah azonban tudja, hogy elveszítette a társadalom nagy részének a támogatását, így most lehetőség adódott arra, hogy visszatérjen egy „befogadóbb” rendszerhez, vagyis a mérsékelt politikusokból is visszahívhatnának embereket a választáson való indulásra. A 2021-es elnökválasztáson több jelöltet kiszűrtek, mérsékelt jelöltek nem is voltak, eleve Raiszinak állt a zászló. Az azonban biztos, hogy a hatalom olyan jelölteket szeretne látni, akik maximálisan elkötelezettek Hámenei mellett. Irányváltás nem lesz, mert az irányok ki vannak jelölve. Az Őrök Tanácsa szűri a jelölteket, a tagok pedig vallási személyek.

Az ajatollah 85 éves, a gazdaság mélyponton, társadalmi feszültségek vannak. Mennyire ingatag a rezsim?

A legfőbb kérdés évek óta az, hogy ki lesz Hámenei után a legfőbb vezető. Sokan a fiát emlegetik, de ő egy láthatatlan figura, nincs előtérben, ráadásul Ruholláh Homeini és az iszlám köztársaság meghirdetett alapelveivel szembemenne, ha a hatalom dinasztikus úton, apáról fiúra szállhatna át – ezért nem gondolom, hogy ő lesz az utód. A rendszer legitimitásának erősségét a választói apátia jelzi – azok az irániak, akik 1979 óta tudatosan részt vesznek a választásokon, egyre kevésbé mennek el szavazni. De a rendszer nem ingatag. A rendszeren kívül nincs senki. Mindenki a rendszeren belül van.

Milyen hatása van ennek a turbulens időszaknak Irán geopolitikai helyzetére?

Nincs hatása, mert az irányokat a legfőbb vezető az isteni törvények értelmezésével kiszabta. Az iráni külpolitika három tétele közül egy tárgyalható, kettő nem. A nukleáris program tárgyalható, egészen addig, amíg nem vonják vissza Hámenei fatváját, amely kimondja: az iráni atomenergia csak és kizárólag békés célra használható. A rakétaprogram és a térségbeli kapcsolati hálózat nem tárgyalható, mert az elrettentést, Irán védelmét, a rendszerváltás elkerülését szolgálja.