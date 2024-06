Egy román kisfaluban lesz a NATO legnagyobb európai légibázisa

Nyitókép illusztráció. Fotó: MARCUS BRANDT / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP

A közeli, kelet-romániai faluval azonos nevű Mihai Kogalniceanu (MK) légibázis hamarosan Európa legnagyobb NATO-bázisává válik. A bázis nagyobb lesz, mint ami a németországi Ramsteinben található – értesült a BBC.

A lap úgy tudja, hogy

az MK-bázison hamarosan egy román F-16-os repülőgépekből álló század is helyet kap,

amelyeket nemrég Norvégiától vásároltak. Emellett MQ-9 Reaper drónok is lesznek, és egy katonai város is épül, ahol a 32 országból érkező NATO-személyzetet is elhelyezik.

A BBC a döntéshozókat idézve hangsúlyozta, hogy ezt a lépést Oroszország ukrajnai inváziója indokolja. Megjegyezték, hogy bár a NATO repülőgépei kerülik az összecsapásokat az oroszokkal, két incidens már történt a Fekete-tenger felett.

2022 szeptemberében egy orosz pilóta félreértette a földi irányítás parancsát és csak hajszál híján nem lőtt le egy brit hírszerző gépet

2023 márciusában pedig egy amerikai MQ-9 Reaper drónt szándékosan leterített egy orosz Szu-27-es repülőgép.

A cikkben hangsúlyozták, hogy itt sokkal nagyobb az amerikai jelenlét, sokkal fejlettebb az infrastruktúra, a szállás és a felszerelés is. Emlékeztettek, hogy az utolsó, 2021-es bevetésén a NATO vadászpilótái a Fekete-tenger nemzetközi vizeitől messze repültek. Most azonban ragaszkodnak a román és bolgár felségvizek feletti zónához, annak érdekében hogy elkerüljék „az oroszokkal való eszkalációs helyzeteket”.