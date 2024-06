Egész Nyugaton a migráció a fő kampánytéma

A lap hozzáteszi: a világon alkalmazott menedékjog „nagyrészt Németország náci múltjának, valamint a népirtás és üldöztetés megakadályozására irányuló törekvésnek a következménye”,

eredetileg a lakhelyüket elhagyni kényszerülő kelet-európaiak védelmét szolgálta,

utóbb terjesztették ki a világra. Ez a jó szándékú rendszer azonban összeomlik, ha korlátlan nyomásnak van kitéve. 2023-ban például csaknem félmillióan folyamodtak menedékjogért az Egyesült Államokban, s idén a Gallup szerint az amerikaiak a bevándorlást három hónapon keresztül az ország legfontosabb problémái közé sorolták, megelőzve az olyan kenyérsütéses kérdéseket, mint a gazdaság és az infláció – teszi hozzá a Politico.

Ennek kevés, annak sok

Biden maga is igyekezett csökkenteni a választások előtt a bevándorlók számát, ugyanakkor retteg a demokraták progresszív szárnyától, ennek köszönhető az 550 ezer határsértő legalizálására tett kísérlet. „Egyszerre tudjuk biztosítani a határt, és törvényes utakat biztosítunk az állampolgársághoz” – mondta Biden kedden a Fehér Házban; aki szerint az amerikaiak türelmét próbára teszi a migráció, de csak mert „sok mindent nem értenek”.

A lap felidézi az európai migrációs hullámot, és ahogy Scholzék próbálták azt kezelni. Ahogy egy berlini politikai tanácsadó mondta a lapnak,

„a centrista pártok nem hagyhatják figyelmen kívül a migráció kérdését, hanem meg kell találniuk saját álláspontjukat és retorikájukat, amely határozottan különbözik a szélsőjobbtól”.

A szabályozás azonban a jobboldaliaknak kevés, a balosoknak sok volt. S ahogy Scholz, most Biden is nehéz helyzetben van, mivel az óvatos intézkedései miatt is Trumphoz hasonlítják, míg a republikánusok tömeges amnesztiaként értékelték a határsértők lepapírozását.