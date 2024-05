Pakisztánban 52 fokot mértek

Nyitókép: Shahid ALI / AFP

A napi legmagasabb hőmérséklet 52 Celsius-fok fölé emelkedett Pakisztán déli részén, Szindh tartományban, a jelenleg is tartó hőhullám közepette – írta a Reuters. Ez az érték az idei év eddigi legmagasabbja, és megközelítette a városban és az országban mért 53,5 Celsius, illetve 54 Celsius-fokos rekordot.

Az 52,2 Celsius-fokos értéket Mohenjo Daro nevű településen mérték, amely több mint kétezer éves Indus völgy civilizációból származó régészeti lelőhelyeiről ismert. A település időjárására a rendkívül forró nyarak és az enyhe telek jellemzők, de a mostani időjárás még a kemény körülményekhez hozzászokott helyieket is megviseli.

A szokásosnál is forróbb időjárás a település és a régió gazdaságára is negatív hatással van, hiszen a hőségben is emberek inkább otthon maradnak, így a helyi vállalkozások, főként a szolgáltató szektorban ügyfelek nélkül maradnak. A hőhullám az energetikai rendszert is próbára teszi ezért gyakoriak az áramszünetek is, amelyek tovább nehezítik lakosság körülményeit. Rubina Khursheed Alam, a miniszterelnök klímakoordinátora. elmondta, hogy Pakisztán az ötödik legsebezhetőbb ország az éghajlatváltozás hatásai szempontjából.

Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet 2017-ben mérték Pakisztánban, amikor a délnyugati Beludzsisztán tartományban található Turbat városában

54 Celsius-fokig emelkedett a hőmérséklet.

Ez volt az Ázsiában feljegyzett második legmagasabb hőmérséklet és a negyedik legmagasabb a világon – mondta Sardar Sarfaraz, a pakisztáni meteorológiai hivatal vezető meteorológusa. A hivatal előrejelzése szerint a hőhullám fokozatosan déli irányba fog húzódni és eléri majd Karacsit, az ország fővárosát is, amely egyben Pakisztán legnépesebb város, ahol közel 15 millió ember él.

A mostani hőhullám azután érte el Pakisztánt miután több mint hatvan éve nem látott csapadékos áprilist jegyeztek fel a meteorológusok. Az április esőzések számos földcsuszamlást okoztak, amelyek több halálos áldozatot és hatalmas károkat okoztak az ország több pontján. A mostani hőhullám hatására pedig már most is több száz embert kezelnek hőgutával az ország kórházaiban.