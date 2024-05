Magyarországot gúnyolják és kritizálják, de egy fontos tényről megfeledkeznek

Nyitókép: AFP/Sameer Al-Doumy

Hszi Csin-ping kínai elnök európai körútjának nagy részét a kontinens keleti felének két kis országában tölti egy olyan régióban, amelyet Peking az európai ambícióinak erősítésére használ – írja a The Washington Post, amely szerint Magyarország és Szerbia autokrata vezetői Kína-barátnak számítanak, és közel állnak Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz is, most pedig vörös szőnyeget terítenek a kínai elnök elé.

A cikkben megszólal Matura Tamás Kína-szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem docense is, aki szerint

ajtót nyit Kínának az EU-ba, hogy Magyarország jelentős kínai beruházásoknak ad otthont, jelenleg pedig a magyar kormány Peking egyetlen barátja az Unióban.

A cikk szerint a fél Európa által vágyott BYD-beruházás veszélyezteti a kontinens autóiparának versenyképességét.

Eközben a Die Zeit azt állítja, Hszi Csin-ping magyarországi és szerbiai látogatásával Európa egységét gyengíti, míg a La Croix-ban megjelent véleménycikk azt írja, aggodalomra ad okot a kínai elnök érkezése, mert a magyarok és a szerbek kényelmes szövetségesek egy kommunista diktátornak, hasznosak Európa megosztásában.

A beszámolók szinte meg sem említik, hogy Hszi Csin-ping a járvány kirobbanása óta első európai útját éppenséggel Franciaországban kezdte és Emmanuel Macronnal tárgyalt.

Igaz, nem ez az első alkalom, amikor Magyarországot olyan lépés miatt támadják, amit a nyugati országok is szeretnének megtenni.