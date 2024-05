Kitették az AfD-t a jobboldali pártcsaládjából – mi folyik az ID-ben?

A tavalyi év végére Németországban korábban soha nem látott népszerűségig emelkedő AfD-t az első ütés akkor érte, amikor kiderült, hogy politikusai részt vettek egy olyan zárt ajtók mögötti eseményen, amin a migrációs hátterű németországi lakosok tömeges kitoloncolásáról is szó esett. Az ügyet akkor és azóta is napirenden tartja a német baloldal és a mainstream sajtó, és ez is hozzájárult az AfD hazai népszerűségének időközbeni visszaeséséhez. A pár hónapja még 24 százalékot is elérő AfD most 16 százalék körül áll, de a vezető kormánypárt szocdemek (SPD) még így is mögötte szerepel a népszerűségi versengésben.

Egy másik botránysorozat európai szinten indult el az AfD körül. Maximilian Krah, az AfD európai parlamenti listavezető politikusa került a fókuszba. A német rendőrség letartóztatta Krah egyik parlamenti titkárát, akit Kínának való kémkedéssel gyanúsítanak. A német ügyészség aztán nyomozást indított azzal a gyanúval, hogy Krah orosz és kínai pénzt fogadott el politikusi munkája során. Egy másik AfD-jelöltet, Petr Bystront oroszpárti propaganda szervezésével és orosz pénzek elfogadásával gyanúsítottak meg, a rendőrség átvizsgálta az irodáit is.

És mindehhez hozzájött a legfrissebb ügy: egy olasz lapnak a napokban azt nyilatkozta Maximilian Krah,

hogy az egykori náci SS tagjai „nem voltak szükségszerűen bűnözők”.

A legjobb időpontban elkövetett nácimentegetés miatt Marine Le Pen felháborodott és azt közölte: nem akar többet egy pártcsaládban ülni az AfD-sekkel. „Az AfD egyik provokációt követi el a másik után, a pártot nyilvánvalóan radikális csoportok uralják” – jelentette ki Marine Le Pen a Politico szerint.

A hullámok olyannyira összecsaptak Maximilian Krah feje fölött, hogy szerdán bejelentette: befejezi a kampányát és távozik az AfD vezetéséből.

Addigra azonban már az Identitás és Demokrácia (ID) pártcsaládon belül is felfokozódott a feszültség. Az európai parlamenti AfD-s képviselők azzal fordultak az ID-hez, hogy csak Krah-t zárják ki a csoportból „a Csoport kohéziójának és hírnevének folyamatos megsértése” miatt, ne pedig az egész AfD-t,

de ez nem ment át, minden AfD-st kizártak a pártcsaládból.

Christine Anderson és Gunnar Beck európai parlamenti AfD-s képviselők ezután azt közölték: Az EP-beli AfD-sek „megfizetik az árát Maximilian Krah elszabadult kijelentéseinek, amik kárt okoznak az AfD-nek Németországban és elszigetelik őket az EU-ban”.

Alice Weidel, az AfD társelnökének szóvivője viszont optimistább: abban bízik, hogy az EP-választás után együtt tudnak majd dolgozni egy közös parlamenti frakcióban a partnereikkel.