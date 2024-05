Itt az első ország, amelyik beismerte: irigykedik Magyarországra a kínai elnök miatt

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Hszi Csin-ping kínai elnök felkereste Európában a legnagyobb szövetségeseit, Magyarországot és Szerbiát, ám Prágát elkerülte – írja csalódottan az Aktualne, amely felsorolja a legfontosabb kínai beruházásokat Magyarországon, például a BYD első európai üzemét, amit Szegeden épít fel, pedig fél Európa ezt a beruházást akarta.

A nyugati sajtó kiemelten foglalkozik Hszi Csin-ping történelmi látogatásával, amely több fontos megállapodást eredményezett, ám számtalan cikk megpróbálja mindenáron negatívan megközelíteni Magyarország és Kína szövetségét.

Ráadásul egyes sajtótermékek úgy igyekeznek közölni narratívájukat az olvasóik felé, hogy „elfelejtik” megemlíteni: Magyarország és Szerbia mellett Franciaországba is ellátogatott a kínai elnök, akit ott is vörös szőnyeggel fogadtak. Az egyik legfontosabb kínai lap mindenesetre szerkesztőségi véleménycikkben üzent a magyaroknak, mondván, a többi EU-tagállamnak is példát mutatnak.