Nyitókép: Stephane Mahe, Odd Andersen/AFP

„Hallgatom az okosnál okosabb megnyilvánulásokat a francia nukleáris doktrínáról, arról hogy hogyan fogják a gallok EU-kompatibilissé tenni az atomtölteteiket és hogyan válik majd a folyamat végén a vén Európa a világ legfiatalabb atomhatalmává. Állami léte még nincs, katonái se, de atomfegyverei már lennének. Talán nem annyi mint a gonosz Orosz Birodalomnak, de sokkal erényesebb tömeggyilkoló eszközök.

Mindezt a sok okosságot olyanoktól hallom akik egy percig sem szolgáltak katonaként, nem hallották a golyók fütyülését, se a repeszek susogását. És akik csak annyit tudnak az atomról amennyit Julientől, a királytól hallottak a Madagaszkárban:

Te vagy a csúcs!

Igazi atom-maki!

Riszálom így is, úgy is.

Riszálom, így is, úgy is.

Felnőtt egy politikusi és szakértői generáció Fukuyamán, Hararin akik számára a nemzetközi rendszer nem dzsungel, hanem egy nagyra nőtt NGO aminek a csipi-csupi problémáit jogi és szervezeti testcselekkel meg egy kis politikai aktivizmussal könnyen meg lehet oldani. Mert ugyebár mindenki ember és alapvetően mindannyian ugyanazt akarjuk. Nem igaz?

Nem tudom, hogy más, hogy van vele de nekem úgy néz ki ez az egész, mintha az eunuchok szakszervezete elhatározta volna, hogy ők fogják megszervezni a kontinens legvadabb orgiáját. ”