Elárulta a szakértő, mi a közös Magyarországban és Kínában

Hszi Csin-ping kínai elnök magyarországi látogatásáról, a magyar–kínai kapcsolatokról és a két ország közös céljairól kérdezte a hirado.hu Kiszelly Zoltánt, a Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatóját. A látogatás legfontosabb üzenete, hogy

Kína a konnektivitásban érdekelt és nem a leválásban.

A kínai elnök azokat az országokat látogatja meg Európában és az unión belül, amelyek Kínában inkább kereskedelmi partnert látnak, és nem rizikót – jelentette ki Kiszelly. A szakért elmondta, hogy a kínai elnök – a magyar kormányhoz hasonlóan – patrióta gazdaságpolitikát folytat. Miközben Kína egy tervutasításos gazdaságból tart a piacgazdaság felé, addig az Európai Unió pedig a piacgazdaságtól megy az ideológiavezérelt tervutasításos rendszer felé. Magyarország ez utóbbit elutasítja.

Magyarország és Kína is elutasítja az ideológiavezérelt zöldideológiát és a szankciós politikát.

„Mi a szabadkereskedelmet támogatjuk, és furcsa, hogy Kína most a szabadkereskedelem legnagyobb támogatója az Egyesült Államokkal és az Európai Unióval szemben, melyek a szabadkereskedelemből lettek gazdagok, és most protekcionista politikát folytatnak” – tette hozzá.

A gazdaságpolitika mellett a családpolitika is közös pont a két ország között. „Hiszen mindkét ország elöregedő társadalom. Hazánkhoz hasonlóan a demográfiai változást Kína is a családpolitika erősítésével szeretné ellensúlyozni. Ez is közös pont tehát, hogy a kínaiak sem a tömeges migrációval vagy a betelepítési kvótával, hanem a családok támogatásával akarják a demográfiai adatokat javítani – tette hozzá.