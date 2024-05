Békemenet After Kibeszélő június elsején 18 órakor a Scruton V.P.-ben! Hallgassa meg Ön is a Mandiner All Stars beszélgetését, mely során Bayer Zsolt, Mráz Ágoston Sámuel és Horváth József elemzi a Békemenet történéseit a Mandiner munkatársaival, Kacsoh Dániellel és Pócza Istvánnal. Regisztráljon most az alábbi linken.

Nyitókép: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

„Nem tudom, hogy Josep Borrell az sms ladynek tett hűségeskü okán hazudott vagy azért, mert a főnöke is hazudott neki, de a lényeg, hogy Josep Borrell HAZUDOTT!

Nem csak, hogy létezik ez a Weber-terv, de évek óta dédelgetik, ízlelgetik, formálgatják

A CDU és a CSU ifjúsági tagozatának a 2017-es egyik fórumán mutatták be a tervet vagy akkor még inkább csak egy tervcsírát, de a mostani Weber-terv alapjául ez szolgálhatott. Több elemében is kísértetiesen hasonlít ahhoz, amiről napok vagy talán most már mondhatjuk, hogy hetek óta ír a magyar jobboldali sajtó.

A baloldali újságírók tevékenysége abban kifulladt, hogy elmondták, ez biz' nem igaz, mert nekik ezt mondta Manfred Weber. Most arról ne nyissunk vitát, hogy egy olyan embernek, mint Manfred Weber, nem lehet hinni.

Hogyan hihető el bármelyik szava annak, aki tíz éve még szidta a magyar határzárat, a múlt héten meg a finn–orosz határon arról beszélt, hogy Európa határait csak kerítéssel lehet megvédeni. A minap pedig az illegális migrációnak a káros részleteit sorolta fel, amiről Orbán Viktor tíz éve következetesen mondja ugyanazt. Weber ha nem is gyakrabban vált véleményt, mint más gatyát, de azért nem nevezhetjük őszinte, megbízható embernek. Nekem rááll a szám a hazugra, na meg arra, hogy kisstílű korrupt. De hát ez ízlés kérdése. Weber szava hihetetlen és kész. A baloldali újságírók meg bedőltek neki.

No, de a dolog ennél is rosszabb, mert nem »csak« Weber hazudott a Weber-tervről, hanem Ursula von der Leyen is. Ha nekünk nem is így nyilvánvalóan, de biztosán, Borrellen keresztül ordasat hazudott. Mert Ursula von der Leyen bizony ott volt 2017-ben ennek a tervnek, ötletnek a születésekor, ringatta a bölcsőjét. Erről bizony korabéli német cikkek tesznek tanúbizonyságot.

Von der Leyenről már egy ideje tudjuk, hogy kerüli az őszinteséget,

illetve, hogy minden sms megvan a telefonjában kivéve a kínosakat, amiben meglopja az európai polgárokat. Szóval, Von der leyen ott volt a mára Weber-tervnek nevezett ötlet születésénél.

Ki volt még ott? Sok német mára nem annyira fiatal politikus.

Itt van még egy kép, amin együtt látható két kulcsfigurája a történetnek: balról jobbra Paul Ziemiak és a másik kiemelt személy nem más, mint Manfred Weber. Persze ebben nincsen semmi csoda, hiszen együtt politizálnak évek óta.

Tehát Paul Ziemiak, Ursula von der Leyen és Manfred Weber régóta és elég jól ismerik egymást, együtt tolják a német politika szekerét. Paul Ziemiak volt az a személy, aki bemutatta ezt a programot 2017-ben azon a fórumon, ahol maga Von der Leyen is részt vett.

A Paul Ziemiak (akkor még a Junge Union színeiben) által bemutatott dokumentum javasolta, hogy »minden fiatalnak legalább kilenc, de legfeljebb 24 hónapig katonai vagy polgári szolgálatot kellene teljesítenie egy európai országban«.

Az Európai Védelmi Unió iránti elkötelezettség magában foglalja a nemzeti hatáskörök feladását az európai szint javára – volt olvasható az elnökség határozattervezetében.”

***