Nyitókép: Charly TRIBALLEAU / AFP

„Merthogy jó darabig Mussolini és Hitler leglelkesebb hívei voltak a XX. század elején azok a progresszívek – köztük két ikonikus demokrata párti elnök, Woodrow Wilson és Franklin Delano Roosevelt is –, akik az amerikai baloldal nagy hősei, és akiknek szellemisége a mai napig meghatározó az amerikai liberalizmusban. Nem véletlenül mondták már sokan – Ronald Reagan republikánus elnöktől a jobboldalisággal nemigen vádolható legendás komikus George Carlinig –, hogy ha a fasizmus egyszer megérkezik Amerikába, az a liberalizmus képében fog történni, mosolygós arcos pólókkal és Nike cipőkkel. Ahogy azt ma kiválóan be is mutatják nekünk a tengerentúlon.

A progresszív liberalizmus fellegvárainak számító egyetemeket elfoglaló, sátortábort verő, Izrael és a zsidók elpusztítását »a folyótól a tengerig« rigmusaival skandáló tüntetők ugyanis amellett, hogy balos, woke-progresszív, neomarxista ideológiákat vallanak, amit a gyakorlatban csinálnak, az konkrétan náci.

Mégis, a zsidók egy része még ma sem a progresszív-liberális baloldaltól fél. A közbeszédben a zsidóság ellensége még mindig a konzervatív jobboldal. Amelyen belül markánsan jelen vannak az evangéliumi keresztények (különösen Amerikában). Akiknél nemcsak az Ószövetség–Újszövetség kontinuitása a hitük egyik alapvetése, hanem a zsidók megkérdőjelezhetetlen joga is a Szentföldre. Tehát mindenek ők, csak nem nácik; a hívő jobboldali kifejezetten zsidóbarát.

A zsidóság ellenségeit máshol kell keresni… És ezt számos, a világot, annak összefüggéseit jól látó, prominens zsidó felismerte már. (Persze sajnos még nem elegen.) A zsidóságot szakrális, hitbéli meggyőződéssel elpusztítani akaró muszlimok nap mint nap követnek el atrocitásokat zsidók ellen. Nemcsak Izraelben és környékén, hanem szerte a világban.

Az emeleti lakásából ledobott francia zsidó asszony, a kipa viselése miatt svéd városokban megtámadott, majd azokból elűzött ortodox zsidók, a felgyújtott zsinagógák mind-mind eklatáns példái ennek. Az elkövetőket és a felbujtókat, és általában a zsidóságot elpusztítani igyekvő radikális iszlámot a nyugati baloldal mégis folyamatosan a keblére öleli. Eközben Izraelt pedig folyton elítéli az életükre törő palesztinokkal szembeni kemény fellépés miatt. Az amerikai egyetemeken végigsöprő tüntetéssorozat pedig végképp megmutatta, hol tart ma a baloldal.”