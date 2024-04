Ungár Péter levélben kéri Donáth Annát: magyarázza el, miért a semmittevés jellemezte a budapesti városvezetést az elmúlt öt évben

Nyitókép: AFP / Isza Ferenc

Nyílt levelet intézett Ungár Péter Donáth Annának, amelyben először is gratulált a momentumos politikusnak, hogy megválasztották fővárosi listavezetővé. Majd rátért a lényegre, és pár kérdést intézett Donáthnak, amelyeket azzal vezetett fel, hogy „te is emlékszel, még 2019-ben, azzal kampányolt a mindkettőnk pártja által támogatott Karácsony Gergely, hogy a hármas metró felújításáért felelős emberek börtönbe fognak menni, a metró légkondicionálást pedig meg fogják oldani. Tette mindezt nagyon helyesen, mert az egész ügy bűzlik a korrupciótól, a te pártod által is nagyon hangsúlyosan elítélt orosz befolyástól, a pártpolitikai összejátszástól, miközben a budapestiek százezrei kénytelenek napi szinten elavult, nyáron továbbra is ingyen szaunaként funkcionáló szerelvényekkel utazni